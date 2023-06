Abandono de ascensores en puentes peatonales: Voces de quienes sufren las consecuencias

15 de junio de 2023, 16:00 PM

Por David Sibaja.



Ruth Brenes, Carlos Muñoz, Lizett Watson y Evelyn Ortega no se conocen; pero todos comparten una historia en común: el martirio de lidiar con las escaleras de los puentes peatonales por la falta de ascensores.



En el Hospital México, por ejemplo, se instalaron en 2016; sin embargo, solo duraron cuatro meses en funcionamiento. En una visita a los elevadores, encontramos hasta una paloma muerta, hay basura y un gran rótulo de “no sirve”; por eso, doña Ruth debe subir casi 45 escalones todos los días para tomar el bus que la lleva a Alajuela.



“Hace mucha falta porque, al menos yo, no tengo problemas, pero sí he visto muchas personas que vienen del hospital con niños en sillas de ruedas y es un problema”, manifestó esta vecina de La Carpio.



En la Sabana hay otro puente, ubicado frente al Colegio de Periodistas. Carlos Muñoz prefiere cruzar en el semáforo para no recorrer la pasarela. Lo que era un ascensor, hoy es un botadero e, incluso, un equipo de Calle 7 Informativo captó a un indigente tapado con bolsas plásticas, durmiendo entre la basura.



“Los ascensores son muy necesarios, yo antes lo usaba para pasar y ahora espero el semáforo”, dijo Muñoz.



Si seguimos en ruta y nos montamos a la Circunvalación, llegamos al puente peatonal de Hatillo 5. Igual, el ascensor se instaló en febrero de 2016, pero hoy no sirve: es el hogar de indigentes, mientras que vecinas como doña Lizett deben subir y bajar estas escaleras con niños y personas de la tercera edad.



“Hace demasiada falta para adultos mayores y mujeres embarazadas”, expresó.



Cerramos este recorrido con el puente de Zapote, sobre la misma ruta de Circunvalación, el ascensor aquí es un triste recuerdo para doña Evelyn, el lugar es hoy un basurero y casa de habitantes de calle. No solo no se cumple la Ley 7.600, tampoco hay seguridad, pues en la noche se han dado asaltos: increíblemente, usan lo que quedó del ascensor como un escondite.



Cabe destacar que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en una entrevista posterior a la publicación del video adjunto, manifestó que el puente del Hospital México podría ser intervenido en unas tres semanas, aproximadamente. La idea es ampliar el contrato de mantenimiento que se tiene antes de sacar la oferta; por otro lado, los puentes en Hatillo, Zapote y Sabana tendrían que esperar hasta el otro año, ya que se está valorando si se reconstruyen los ascensores o, por el contrario, se construyen rampas para sustituir las gradas.