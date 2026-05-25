26 alimentos de consumo diario quedaron fuera de la canasta básica tributaria

Para doña Clotilde, las compras mensuales están condicionadas por sus padecimientos de salud: "No puedo comprar leche entera, soy celiaca y no puedo consumir azúcar por una alergia", explica.

Lamentablemente, su caso no está contemplado entre las familias beneficiadas por la exoneración que disfrutan los 235 productos que conforman la Canasta Básica Tributaria (CBT).

Este beneficio consiste en una tarifa reducida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 1%, frente al 13% que aplica a la mayoría de bienes y servicios. Sin embargo, no todos los costarricenses se ven favorecidos por igual.

"Hay que recordar que esta canasta toma en cuenta los productos de la Canasta Básica Alimentaria, un conjunto de productos que el INEC señala como los de más consumo en las familias más desfavorecidas. La última actualización se dio en el 2022 y no toma en cuenta ni servicios ni producto de limpieza", señaló Andrés Fernández, del Consejo de la Promoción de la Competitividad.

En esa última actualización se incorporaron 55 productos a la CBT, pero también se excluyeron 26, entre ellos los consomés de pollo y res, la cecina y varios vegetales y frutas como el repollo morado, los limones y la guanábana. Estos artículos, al quedar fuera del listado, pasaron a tributar el 13% del IVA, lo que encarece su precio al consumidor final.

La canasta no ha sido revisada desde entonces. Frente a esta realidad, Calle 7 salió a las calles para preguntar a los consumidores qué otros productos agregarían a esta lista, y sus respuestas revelan una brecha significativa entre lo que establece la normativa y lo que las familias realmente necesitan.



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