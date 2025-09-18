Yoga facial: lo que dice la ciencia sobre sus beneficios

En redes sociales abundan los videos sobre yoga facial, una técnica que promete tonificar el rostro y retrasar signos de envejecimiento. Pero, ¿hay evidencia detrás de estas afirmaciones? ¿Realmente se pueden fortalecer los músculos del rostro con ejercicios?



La doctora Isabel Morelli, médico estética, aclara qué efectos reales puede tener esta práctica, qué resultados esperar y cuándo es recomendable incluirla como parte del cuidado personal (repase la información en el video adjunto).



Una conversación que desmitifica y orienta con base en criterios médicos.



