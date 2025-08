¿Ve borroso? Conozca las posibles causas y cuándo acudir al médico

¿Ha notado que empieza a ver borroso, manchas o puntos flotantes de forma inesperada? Aunque no siempre representa una emergencia, la visión borrosa puede ser un signo importante que debe atenderse con rapidez para evitar complicaciones mayores.



La oftalmóloga Karla Van Dick explicó que este síntoma puede presentarse tanto de forma progresiva como súbita, y en ambos casos es necesario consultar con un profesional (ver video adjunto en la portada).



Entre las causas más comunes de visión borrosa progresiva se encuentran condiciones como cataratas, miopía, astigmatismo y enfermedades degenerativas como la degeneración macular. Si la visión borrosa aparece de forma repentina, podría deberse a problemas en la retina o en la superficie ocular, lo cual requiere atención inmediata.



Las personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión también tienen un mayor riesgo de sufrir alteraciones visuales. Por ello, la doctora recomienda evitar forzar la vista, no automedicarse y acudir a una revisión oftalmológica tan pronto como sea posible.



Además, subrayó la importancia de realizar chequeos oculares periódicos, incluso si no se presentan molestias visibles.

Para más información o consultas, puede contactarla a los números 6403-1513 o 4052-5230, buscarla en Instagram como @gvsoftalmo o visitar www.oftalmocostarica.com.



