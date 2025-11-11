Tres pruebas simples que detectan enfermedades silenciosas

Muchas veces dejamos los chequeos médicos para “cuando algo duele”, pero la realidad es que nuestro cuerpo suele hablar mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Y, en ese lenguaje silencioso, los exámenes clínicos básicos pueden convertirse en grandes aliados.



El doctor Carlos Estrada Garzona visitó Buen Día para recordar la importancia de tres pruebas sencillas que ofrecen una fotografía precisa del estado de nuestra salud: el hemograma, la glicemia y el perfil de lípidos (ver video adjunto en la portada).



Estas pruebas, rápidas y accesibles, permiten detectar a tiempo condiciones tan comunes como la anemia, la diabetes o los desajustes en el colesterol y los triglicéridos. Son enfermedades que avanzan sin hacer ruido, pero que pueden marcar una diferencia enorme si se identifican a tiempo.









A veces, un pequeño examen puede ser el mejor gesto de autocuidado. Y estas tres pruebas son un recordatorio de que la prevención sigue siendo el camino más eficaz para proteger nuestra salud.