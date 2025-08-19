Tres jarabes naturales para aliviar los síntomas del resfrío

En un clima tan cambiante como el nuestro, es fácil terminar con la nariz tapada o la garganta irritada. Pero la naturaleza tiene sus propias respuestas.



La asesora en medicina natural, Karen Morales, nos enseña cómo preparar tres jarabes caseros, elaborados con ingredientes accesibles y efectivos para fortalecer el sistema inmunológico y aliviar los síntomas del resfrío (ver entrevista completa en el video adjunto).



Descubra estas recetas prácticas y mantenga su salud a raya en cualquier época del año.



