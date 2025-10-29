Tres ingredientes naturales para mejorar la circulación en las piernas
Cuidar la salud de las piernas no solo tiene que ver con la estética, sino también con el bienestar. En Buen Día, la esteticista Johana Palma compartió tres preparaciones sencillas y naturales que pueden ayudar a mejorar la circulación y aliviar la pesadez en las piernas.
El primer paso es un exfoliante de jengibre, miel y aceite, ideal para activar la piel y eliminar células muertas. Luego, se aplica un gel descongestivo a base de aloe y romero, plantas conocidas por sus propiedades antiinflamatorias. Finalmente, un masaje con café estimula la circulación y ayuda a tonificar (ver video adjunto).
Con ingredientes accesibles y técnicas simples, Palma demuestra que con constancia es posible mantener unas piernas más ligeras y saludables desde casa.
