Todo lo que debe saber sobre los trabajos de temporada alta

El cierre del año trae consigo un aumento en las contrataciones. En Costa Rica, un 35% de los empleadores planea abrir nuevas plazas en el último trimestre, muchas de ellas bajo modalidades temporales.



Si usted busca una opción para generar ingresos adicionales, es importante conocer dónde encontrar estas oportunidades, cuáles son sus derechos y qué condiciones debe exigir (vea el video adjunto).

En Buen Día, la abogada Adriana Quesada le orienta sobre cómo aprovechar la temporada alta con seguridad y conocimiento.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.