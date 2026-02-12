Tiroides después de los 50: señales de alerta y cuidados clave

Aunque es pequeña, la tiroides cumple un papel fundamental en el organismo. Regula el metabolismo, influye en el peso, interviene en el estado de ánimo y es determinante en los niveles de energía. Con el paso de los años, especialmente después de los 50, esta glándula puede experimentar cambios naturales que impactan la salud.

Algunas personas podrían notar variaciones en el peso, mayor cansancio o alteraciones en el ánimo sin relacionarlo directamente con la función tiroidea. Por eso, entender cómo evoluciona y cuándo es necesario realizar chequeos médicos resulta esencial para mantener una buena calidad de vida (ver video adjunto en la portada).

En Buen Día, el endocrinólogo Alejandro Cob abordó cuáles son esos cambios, qué señales conviene observar y cuándo acudir al especialista para una valoración oportuna.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.