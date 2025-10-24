¿Su relación está en automático? Aquí le decimos cómo reavivar la chispa

¿Su relación está en modo automático? En esta entrevista le decimos cómo puede reconectarse con su pareja.

Con el paso del tiempo, muchas relaciones caen, sin notarlo, en la rutina: los detalles se apagan, las conversaciones se vuelven mecánicas y la emoción de los primeros días parece desvanecerse.

El psicólogo Wálter Salazar conversa sobre cómo identificar ese “modo automático” en la relación y, sobre todo, cómo salir de él. En el video adjunto, descubra cómo reavivar la chispa y construir vínculos más conscientes y significativos.



