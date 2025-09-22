Su botella de agua podría estar más sucia de lo que piensa

Las botellas reutilizables se han convertido en un accesorio indispensable para muchas personas. Sin embargo, no siempre se utilizan ni se lavan de la manera adecuada, y esto puede provocar riesgos para la salud.



La doctora Jessie Usaga, tecnóloga de alimentos, explicó que la higiene de estos recipientes es fundamental, ya que el contacto constante con líquidos y la humedad los convierte en un ambiente propicio para la proliferación de bacterias.

¿Está lavando su botella adecuadamente? Descúbralo en la entrevista que aparece en la portada.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.