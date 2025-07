¿Sirve la terapia hormonal? Esto dice una ginecóloga sobre sus pros y contras

¿Quién no quisiera un tratamiento que reduzca los bochornos, los cambios de humor e incluso ayude a prevenir la osteoporosis?

La terapia de reemplazo hormonal (TRH) ha demostrado ser una herramienta eficaz para aliviar muchos de los síntomas asociados a la menopausia y mejorar significativamente la calidad de vida de muchas mujeres (ver video adjunto en la portada).



Sin embargo, no todas son candidatas a este tratamiento, y es fundamental evaluar cada caso de forma individual, con acompañamiento médico. La ginecóloga Angélica Vargas, especialista en salud femenina, explica qué aspectos deben considerarse antes de iniciar la terapia y cuáles son las alternativas disponibles para quienes no pueden o no desean utilizarla.



