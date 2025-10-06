Síntomas visuales que pueden indicar problemas graves de salud ocular

¿Ha visto partículas flotantes, destellos, o ha experimentado una pérdida repentina de visión? Estos signos pueden estar relacionados con afecciones como desprendimiento de retina, migrañas oculares o incluso hipertensión ocular.

En la entrevista que está en la portada, el oftalmólogo Frederick Lang enumera los síntomas visuales que, aunque parezcan inofensivos, podrían indicar problemas serios de salud ocular.



Además, conversamos sobre la diferencia entre una visión borrosa progresiva y una que aparece de forma repentina. Conozca cuándo debe acudir al médico y por qué algunos cambios en la vista se consideran una urgencia médica.

Acompáñenos en esta entrevista para cuidar su salud visual antes de que sea tarde.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.