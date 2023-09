Síndrome del impostor: Cuando el éxito se siente como una farsa

11 de septiembre de 2023, 9:25 AM

En el trabajo, Pablo es un empleado altamente competente, pero él siente que no merece su éxito y que, en cualquier momento, sus colegas o superiores descubrirán que no es tan capaz como aparenta.​ Por otro lado, está Luis, un estudiante de colegio brillante; pero, en el fondo, él cree que sus calificaciones son el resultado de la suerte y no de su propio esfuerzo.