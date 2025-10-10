¿Siente calambres o debilidad? Su cuerpo podría estar pidiendo ayuda

¿Sabía que algunos síntomas cotidianos pueden ser señales claras de deficiencias de vitaminas o minerales?



En la conversación con el doctor Manuel Rojas, médico internista, abordamos un tema que suele pasar desapercibido: los mensajes silenciosos que el cuerpo nos da. Calambres nocturnos, debilidad muscular o fatiga persistente pueden ser señales de deficiencia de magnesio, vitamina D o calcio, entre otros.



Además, el doctor explicó por qué estas carencias son más comunes en ciertas poblaciones, especialmente en adultos mayores, y cómo una alimentación equilibrada y la exposición solar adecuada pueden marcar la diferencia (ver video adjunto).



Aprenda a identificar estos síntomas a tiempo y qué hacer para mantener sus niveles óptimos.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.​