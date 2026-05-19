Seguros privados y planes médicos: alternativas ante listas de espera en la CCSS

Las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social mantienen a miles de personas pendientes de una cirugía o atención especializada.

Datos con corte a abril de 2026 muestran más de 204 mil pacientes en espera por procedimientos quirúrgicos y cerca de 362 mil por consulta médica especializada.

Ante este panorama, algunas familias buscan alternativas complementarias para recibir atención con mayor rapidez. Entre las opciones figuran seguros médicos y planes privados con acceso a consultas, exámenes y procedimientos en menor tiempo.

Especialistas recomiendan revisar la cobertura del plan, la red de hospitales disponibles y los costos adicionales antes de contratar un servicio. También recuerdan que estas alternativas complementan la atención pública y no siempre la reemplazan.

En Buen Día analizamos opciones disponibles para quienes buscan agilizar su atención médica.

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