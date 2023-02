Salvador Gómez cumple 50 años de evangelizar

“Un día que había decidido retirarme del ministerio porque sentía que no era digno de seguir predicando, se me acerco una hermana y me dijo: Tengo un mensaje de Dios para usted, "Si yo te amo, así como eres, porque tú no quieres servirme, así como eres. Escribo con la intención de animarte a asumir la responsabilidad que tienes como bautizado, de participar activamente en la misión de la Iglesia”, agregó.