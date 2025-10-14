Salud vertebral desde el intestino: consejos para una columna fuerte
El doctor Eduardo Huertas nos explica cómo pequeños cambios en la alimentación pueden tener un gran impacto en nuestra columna.
Las bacterias del intestino no solo participan en la digestión, también influyen en la inflamación, el dolor lumbar y la salud de los discos intervertebrales.
Cuando la microbiota intestinal se desequilibra, se activa un proceso inflamatorio que impacta directamente en los tejidos de la columna. Los científicos llaman a este fenómeno el “eje intestino-columna” (repase la información en el video adjunto).
Mantener una flora intestinal saludable, con dieta rica en fibra, frutas y alimentos fermentados, podría prevenir el dolor de espalda y proteger la salud vertebral. El doctor Eduardo Huertas explica cómo pequeños cambios en la alimentación pueden tener un gran impacto en la columna.
