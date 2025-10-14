Salud vertebral desde el intestino: consejos para una columna fuerte

Las bacterias del intestino no solo participan en la digestión, también influyen en la inflamación, el dolor lumbar y la salud de los discos intervertebrales.



Cuando la microbiota intestinal se desequilibra, se activa un proceso inflamatorio que impacta directamente en los tejidos de la columna. Los científicos llaman a este fenómeno el “eje intestino-columna” (repase la información en el video adjunto).



Mantener una flora intestinal saludable, con dieta rica en fibra, frutas y alimentos fermentados, podría prevenir el dolor de espalda y proteger la salud vertebral. El doctor Eduardo Huertas explica cómo pequeños cambios en la alimentación pueden tener un gran impacto en la columna.

