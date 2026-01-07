Rutinas sencillas para mejorar la movilidad y reducir molestias en articulaciones

El dolor en las articulaciones puede tener diversas causas, y sus tratamientos son igualmente variados. Sin embargo, existen ejercicios sencillos que puede practicar en casa para reducir la molestia e incluso mejorar su movilidad.

La fisioterapeuta Adriana Madrigal comparte rutinas y consejos prácticos que usted puede aplicar de manera segura, para cuidar sus articulaciones día a día (ver video adjunto).

