Rutinas sencillas para mejorar la movilidad y reducir molestias en articulaciones

Pueden ayudarle a disminuir el dolor articular y mejorar la movilidad sin salir de casa, según la fisioterapeuta Adriana Madrigal.

Por Teletica.com Redacción 7 de enero de 2026, 9:35 AM

El dolor en las articulaciones puede tener diversas causas, y sus tratamientos son igualmente variados. Sin embargo, existen ejercicios sencillos que puede practicar en casa para reducir la molestia e incluso mejorar su movilidad.

La fisioterapeuta Adriana Madrigal comparte rutinas y consejos prácticos que usted puede aplicar de manera segura, para cuidar sus articulaciones día a día (ver video adjunto).

