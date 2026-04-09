Rosácea, la condición de la piel que suele confundirse con acné y claves para reconocerla a tiempo

Si usted nota enrojecimiento frecuente en el rostro, sensación de calor o pequeños brotes que aparecen y desaparecen, puede tratarse de rosácea, una condición inflamatoria crónica de la piel que, según especialistas en dermatología de la Caja Costarricense de Seguro Social, es motivo frecuente de consulta médica.

Esta condición suele afectar principalmente áreas como mejillas, nariz, frente y mentón, y puede confundirse con acné o sensibilidad cutánea.

Entre los factores que con mayor frecuencia desencadenan la rosácea están la exposición al sol sin protección, cambios bruscos de temperatura o el estrés.

Aunque no tiene cura definitiva, sí existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y mejorar la apariencia de la piel, como cremas médicas, protección solar diaria y cambios en los hábitos que provocan brotes.

En Buen Día le explicamos cuáles opciones de tratamiento existen y cómo identificar los desencadenantes más comunes (ver video adjunto en la portada).



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