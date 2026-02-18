Rodillas sin dolor: la historia de doña Yahaira y el poder de las plantillas

¿Le duele la rodilla al caminar, levantarse o subir gradas? Para doña Yahaira Espinoza, esas molestias eran parte de su día a día, hasta que una cirugía de rodilla y el uso adecuado de plantillas marcaron un antes y un después en su calidad de vida.

Muchas veces creemos que el problema está únicamente en la articulación, pero la causa puede comenzar desde los pies. La forma en que usted camina, cómo distribuye el peso y el tipo de pisada que tiene pueden generar un desgaste silencioso que, con el tiempo, se refleja en dolor de rodilla, cadera e incluso espalda.

En el programa Buen Día, conversamos con la fisioterapeuta Ivonne Monge, quien explicó cómo funcionan las plantillas, qué tipos existen y cómo pueden convertirse en una herramienta clave para mejorar su postura, su marcha y, sobre todo, su bienestar (ver video adjunto).

La historia de doña Yahaira es un testimonio de que atender la raíz del problema puede cambiarle la vida.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

