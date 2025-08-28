Retos y estrategias al cuidar a un adulto mayor en casa

Cuidar a un adulto mayor en casa puede ser un reto, particularmente cuando la persona resiste recibir ayuda o cuidados adicionales.



Este fenómeno puede generar tensiones, estrés y una sensación de aislamiento tanto para el adulto mayor como para su familia (ver video adjunto en la portada).



En esta charla con el geriatra y gerontólogo Fabián Madrigal, aprenderemos sobre las condiciones esenciales que debe tener un cuidador y cómo establecer un plan terapéutico que garantice un cuidado respetuoso y efectivo, mejorando la calidad de vida tanto del paciente como de los cuidadores.



