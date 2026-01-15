Respirar bien: el hábito invisible que transforma su bienestar

Usted respira entre 20 y 30 mil veces al día. Son, en promedio, 17 a 23 respiraciones por minuto, lo que convierte a la respiración en la actividad más constante de su vida. Sin embargo, pocas personas se detienen a pensar cómo están respirando.

¿Su respiración es agitada o profunda? ¿Cambia cuando está estresado, cansado o ansioso? La forma en que usted respira influye directamente en su estado físico y emocional, aunque muchas veces pase desapercibida (ver video adjunto).

En Buen Día, el instructor de respiración y meditación Kenneth Chacón le enseña técnicas de respiración consciente, herramientas simples, pero poderosas para mejorar su bienestar, reducir el estrés y reconectar con su cuerpo a través de algo tan básico —y vital— como el aire que entra y sale de usted.



