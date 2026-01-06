Remedios naturales no siempre son inofensivos: lo que debe saber

En Costa Rica, al igual que en muchas partes del mundo, millones de personas recurren a las plantas medicinales para aliviar malestares cotidianos, desde dolor de estómago hasta ansiedad y problemas respiratorios.

Sin embargo, muchas veces se combinan con medicamentos prescritos sin prestar atención a ciertos cuidados, lo que podría generar efectos adversos.

En Buen Día, el médico internista Eudardo Ruiz nos explica cómo utilizar estas plantas de manera segura, cuándo es necesario consultar al profesional y qué precauciones seguir para aprovechar sus beneficios sin riesgos.

