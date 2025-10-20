Remedios de la abuela: ¿sabiduría o simple tradición?

Durante generaciones, las abuelas han sido las médicas del hogar, con recetas caseras que parecían aliviar cualquier malestar. Sin embargo, ¿qué tan efectivas son realmente?

El doctor Carlos Estrada Garzona, neumólogo y médico internista, explica cuáles de estos remedios tienen respaldo científico y cuáles podrían ser contraproducentes.

Una conversación que nos invita a valorar la tradición, pero también a reconocer la importancia de la medicina basada en evidencia (ver video adjunto en la portada).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.