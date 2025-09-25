Rehabilitación cardíaca: cómo retomar el ejercicio tras un infarto

Luis Blanco es un ejemplo de que sí se puede retomar una vida activa tras un evento cardíaco. Después de someterse a un procedimiento en el que le colocaron un stent en una arteria coronaria, hoy participa en el programa de rehabilitación cardiovascular de la Universidad Nacional.



Pedalea en una bicicleta fija mientras porta un holter, un dispositivo que registra en tiempo real la actividad eléctrica de su corazón. El monitoreo lo realiza el especialista José Andrés Trejos, acompañado por la cardióloga Thelma Sánchez.

Juntos nos explican en qué consiste la rehabilitación cardíaca, cómo se adapta a cada paciente y cuáles ejercicios pueden realizarse de forma segura (repase la información en el video adjunto).

