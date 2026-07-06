¿Qué relación existe entre la menopausia y el hígado graso?

Cada vez más mujeres desarrollan hígado graso después de los 40 años. Esta enfermedad también puede aparecer en personas que no consumen alcohol en exceso.

Especialistas explican que la disminución de estrógenos durante la perimenopausia y la menopausia favorece la acumulación de grasa en el hígado. Este cambio también aumenta el riesgo de complicaciones metabólicas.

Algunas medidas ayudan a reducir el riesgo:

Mantener un peso saludable.

Consumir alimentos ricos en fibra.

Reducir el consumo de azúcares y productos ultraprocesados.

Realizar actividad física con frecuencia.

Dormir bien.

Controlar enfermedades como la diabetes y el colesterol alto.

Puede repasar la entrevista completa en el video adjunto.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.