¿Qué pasa con los bienes de una persona tras su muerte en Costa Rica?

En Costa Rica, la ley establece un procedimiento claro para repartir los bienes de una persona después de su muerte. Sin embargo, si la persona dejó una voluntad diferente, lo ideal es que exista un testamento para evitar complicaciones.

¿Qué sucede cuando se lee un testamento? ¿Y si no hay uno? (repase la información en el video adjunto).

Para aclarar todas estas dudas, el abogado Pedro Beirute nos ofrece una explicación detallada sobre el proceso legal que sigue tras el fallecimiento de una persona, y cómo puede cambiar si hay un testamento o no.

