¿Qué hacer cuando los niños no quieren comer?

Una de las principales preocupaciones de los padres de familia es que sus hijos se alimenten bien. Sin embargo, esto puede convertirse en un dolor de cabeza cuando los menores no quieren comer porque no les gustan los alimentos, no tienen hambre, o prefieren consumir comida chatarra.



Para descubrir por qué ocurre esto y cómo evitar que cada tiempo de comida se vuelva un caos en la casa, la nutricionista pediátrica, Marisol Chavarría, amplía sobre este tema en el video adjunto.

Para más información puede encontrarla en Instagram como: marinutrikids / Facebook: nutrikids o el sitio web: www.nutrikidscr.com