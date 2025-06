¿Qué dice su examen de sangre? Un médico le explica cómo interpretarlo

¿Alguna vez ha recibido los resultados de un análisis de sangre y no entendió nada?



Frases como “leucocitos elevados”, “plaquetas bajas” o “hemoglobina disminuida” pueden sonar preocupantes… pero muchas veces no sabemos si es algo serio o no, y terminamos esperando al médico sin tener idea de lo que esos números realmente significan (ver video adjunto en la portada).



Desmenuzamos ese famoso hemograma y otros análisis de laboratorio, de la mano del doctor Juan Pablo Solís, médico internista, quien nos ayuda a interpretar de forma sencilla lo que muchas veces parece escrito en otro idioma.

