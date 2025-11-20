Qué debe revisar antes de comprar jeans: consejos de una experta

Los jeans son, sin duda, las estrellas de nuestro guardarropa: cómodos, versátiles y casi indispensables.



Sin embargo, elegir el pantalón adecuado no es tarea fácil. La talla, el tiro, la forma de la bota, el tipo de tela y el ajuste pueden cambiar por completo cómo se ve nuestra silueta (ver video adjunto).



Para ayudarnos a escogerlos correctamente, la asesora de imagen Luigina Campos nos explicó los distintos tipos de jeans, qué revisar antes de comprarlos y cómo combinarlos de manera estratégica para sacar el máximo provecho de su estilo.

