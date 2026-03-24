Proteína sin carne: estas alternativas vegetales están cambiando la forma de alimentarse

Según la Organización Mundial de la Salud, entre un 10% y un 15% de la alimentación diaria debe estar compuesto por proteínas, un nutriente esencial para el funcionamiento del organismo. A pesar de esto, persiste la creencia de que su principal fuente son los productos de origen animal.

Sin embargo, existen múltiples alternativas vegetales que también aportan proteína y pueden integrarse fácilmente a la dieta cotidiana. Ingredientes como el kale, los edamames, la espinaca, el tofu, la yuba y el seitán no solo contienen este nutriente, sino que además ofrecen fibra, vitaminas y minerales que favorecen el bienestar general.

Incorporar estos alimentos en ensaladas o en preparaciones calientes permite diversificar el menú, mejorar la digestión y contribuir a la salud cardiovascular, sin necesidad de depender exclusivamente de la carne.



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