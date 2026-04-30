Primeros auxilios emocionales: cómo ayudar en momentos difíciles

¿Sabría cómo actuar si una persona cercana enfrenta ansiedad, tristeza o soledad? Brindar apoyo emocional adecuado puede marcar una gran diferencia en el bienestar de alguien que atraviesa un momento complicado.

Los llamados primeros auxilios emocionales buscan ofrecer contención inicial sin sustituir la atención profesional (ver video adjunto).

Algunas herramientas básicas para acompañar incluyen:

Escuchar sin juzgar ni interrumpir.

Validar las emociones de la persona.

Evitar dar consejos apresurados.

Ofrecer compañía y presencia.

Sugerir ayuda profesional si es necesario.

Pequeñas acciones pueden generar un gran impacto, especialmente cuando la persona siente que no está sola.

En esta entrevista le compartimos cómo aplicar estos primeros auxilios emocionales de forma respetuosa y efectiva.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.





