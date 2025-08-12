Presión alta y riñones: cómo prevenir complicaciones

Los riñones cumplen una función vital en el organismo: filtrar toxinas y mantener el equilibrio interno. Cuando no funcionan adecuadamente, todo el cuerpo se ve afectado. Uno de los primeros signos de problemas renales es la presión alta, lo que hace aún más urgente prevenir y tratar estas afecciones.



El nefrólogo Fabio Hernández explica cómo identificar los primeros síntomas de daño renal y las medidas preventivas que usted puede adoptar para evitar complicaciones. Conocer los riesgos y actuar a tiempo puede marcar una gran diferencia en la salud renal y en la calidad de vida (ver video adjunto en la portada).

