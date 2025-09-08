Prediabetes: la alerta silenciosa que puede evitar miles de casos de diabetes tipo 2

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cada año se diagnostican, en promedio, casi 20 mil nuevos casos de diabetes tipo 2 en Costa Rica, una cifra que equivale a dos diagnósticos por hora.

Lo preocupante, según especialistas, es que el 90% de estos pacientes pasó primero por una etapa de prediabetes, un periodo durante el cual aún es posible prevenir o revertir el avance hacia la enfermedad crónica.

En entrevista con Buen Día, el endocrinólogo Dr. Berny Roldán explicó qué significa tener prediabetes, cuáles son las señales de alerta y qué cambios en el estilo de vida pueden marcar la diferencia.

