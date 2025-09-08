Estilo de Vida
Prediabetes: la alerta silenciosa que puede evitar miles de casos de diabetes tipo 2
Detectar la prediabetes a tiempo puede marcar la diferencia. Expertos advierten sobre señales tempranas y cambios simples que pueden salvar su salud.
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cada año se diagnostican, en promedio, casi 20 mil nuevos casos de diabetes tipo 2 en Costa Rica, una cifra que equivale a dos diagnósticos por hora.
Lo preocupante, según especialistas, es que el 90% de estos pacientes pasó primero por una etapa de prediabetes, un periodo durante el cual aún es posible prevenir o revertir el avance hacia la enfermedad crónica.
En entrevista con Buen Día, el endocrinólogo Dr. Berny Roldán explicó qué significa tener prediabetes, cuáles son las señales de alerta y qué cambios en el estilo de vida pueden marcar la diferencia.
