¿Por qué mentimos? La psicología detrás de este hábito

Las mentiras forman parte de la vida cotidiana más de lo que muchas personas imaginan. A veces, aparecen como pequeñas excusas para evitar momentos incómodos, pero en otras ocasiones pueden afectar la confianza en nuestras relaciones.

Desde justificar un retraso hasta ocultar información importante, mentir puede parecer inofensivo en ciertos contextos. Sin embargo, cuando se convierte en un hábito frecuente, puede generar dudas, inseguridad y distancia emocional entre las personas.

La psicología explica que las mentiras pueden surgir por diferentes razones: evitar conflictos, proteger la imagen personal o manejar emociones difíciles. Pero, ¿qué ocurre realmente en nuestra mente cuando decidimos no decir la verdad?

Para profundizar en este tema, la psicóloga Marcela Arce nos acompañó y analizó por qué mentimos, qué hay detrás de este comportamiento y cómo puede influir en la confianza dentro de nuestras relaciones personales (ver video adjunto).

