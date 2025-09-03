Plantas medicinales para mejorar la circulación y aliviar la pesadez en las piernas

Muchas personas terminan su jornada con una sensación de pesadez en las piernas, como si llevaran bandas de ejercicio atadas. Aunque pueda parecer un malestar común, en realidad podría ser una señal de problemas en la circulación sanguínea.



Hoy en Buen Día, la experta en medicina natural Karen Morales explica cómo mejorar el retorno venoso con ayuda de plantas medicinales y métodos alternativos (ver video adjunto en la portada).



La especialista comparte remedios sencillos y accesibles que pueden marcar una gran diferencia en el bienestar diario.



