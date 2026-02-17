Piedras en los riñones: el dolor que sí se puede prevenir

Es considerado uno de los dolores más intensos que puede experimentar el ser humano. Muchos lo comparan incluso con el dolor de parto. Hablamos de las piedras en los riñones, una condición que puede aparecer de forma inesperada y causar gran sufrimiento.

Pero más allá del dolor, surge una pregunta clave: ¿se pueden prevenir las piedras? Y si usted ya las ha padecido, ¿qué cambios en la alimentación y el estilo de vida debería considerar?

En Buen Día, conversamos con el urólogo Andrés Arley, quien explica las causas más frecuentes de este padecimiento, los factores de riesgo y las recomendaciones prácticas para reducir la probabilidad de que aparezca (ver video adjunto). Información valiosa para cuidar su salud renal y evitar complicaciones futuras.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.