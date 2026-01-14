Pensiones alimentarias: qué hacer ante presiones, amenazas y conflictos

Los procesos de pensión alimentaria no solo implican trámites legales, también pueden generar temor, frustración o situaciones de intimidación entre las partes involucradas. Presiones emocionales, amenazas verbales y conflictos personales suelen aparecer tanto en quienes reclaman el derecho como en quienes deben cumplirlo.

En este espacio, usted encontrará orientación clara sobre cómo proceder correctamente ante este tipo de escenarios, con el acompañamiento del abogado Pedro Beirute, quien explica las vías legales disponibles y la importancia de actuar con respaldo jurídico (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.