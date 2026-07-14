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Ojo seco: causas, síntomas y recomendaciones para aliviar las molestias

La oftalmóloga Karla Vandick explica las causas del ojo seco, sus principales síntomas y los cuidados que ayudan a proteger la salud visual.

Por Teletica.com Redacción 14 de julio de 2026, 9:35 AM

¿Siente ardor, picazón o una sensación de arena en los ojos? El síndrome de ojo seco puede afectar la calidad de vida y dificultar actividades como leer, conducir o utilizar el celular.

En Buen Día conversamos con la oftalmóloga Dra. Karla Vandick, quien explicó las causas de esta condición, sus síntomas y las medidas que ayudan a aliviar las molestias.

Entre las principales causas del ojo seco se encuentran:

  • Uso prolongado de pantallas.
  • Envejecimiento.
  • Exposición constante al aire acondicionado o al viento.
  • Cambios hormonales.
  • Uso de lentes de contacto.
  • Algunos medicamentos.
  • Enfermedades autoinmunes.

La especialista también explicó cuándo esta condición requiere valoración médica, cuáles hábitos ayudan a prevenirla y qué tratamientos existen para proteger la salud visual.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

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