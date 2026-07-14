Estilo de Vida
Ojo seco: causas, síntomas y recomendaciones para aliviar las molestias
La oftalmóloga Karla Vandick explica las causas del ojo seco, sus principales síntomas y los cuidados que ayudan a proteger la salud visual.
¿Siente ardor, picazón o una sensación de arena en los ojos? El síndrome de ojo seco puede afectar la calidad de vida y dificultar actividades como leer, conducir o utilizar el celular.
En Buen Día conversamos con la oftalmóloga Dra. Karla Vandick, quien explicó las causas de esta condición, sus síntomas y las medidas que ayudan a aliviar las molestias.
Entre las principales causas del ojo seco se encuentran:
- Uso prolongado de pantallas.
- Envejecimiento.
- Exposición constante al aire acondicionado o al viento.
- Cambios hormonales.
- Uso de lentes de contacto.
- Algunos medicamentos.
- Enfermedades autoinmunes.
La especialista también explicó cuándo esta condición requiere valoración médica, cuáles hábitos ayudan a prevenirla y qué tratamientos existen para proteger la salud visual.
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