Ojo seco: causas, síntomas y recomendaciones para aliviar las molestias

¿Siente ardor, picazón o una sensación de arena en los ojos? El síndrome de ojo seco puede afectar la calidad de vida y dificultar actividades como leer, conducir o utilizar el celular.

En Buen Día conversamos con la oftalmóloga Dra. Karla Vandick, quien explicó las causas de esta condición, sus síntomas y las medidas que ayudan a aliviar las molestias.

Entre las principales causas del ojo seco se encuentran:

Uso prolongado de pantallas.

Envejecimiento.

Exposición constante al aire acondicionado o al viento.

Cambios hormonales.

Uso de lentes de contacto.

Algunos medicamentos.

Enfermedades autoinmunes.

La especialista también explicó cuándo esta condición requiere valoración médica, cuáles hábitos ayudan a prevenirla y qué tratamientos existen para proteger la salud visual.

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