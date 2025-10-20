Nódulos en la tiroides: señales que no debe pasar por alto

La tiroides, esa pequeña glándula con forma de mariposa, ubicada en el cuello, regula funciones vitales como el metabolismo, la energía y el estado de ánimo. Pero cuando aparecen nódulos, su funcionamiento puede alterarse.

El endocrinólogo Alejandro Cob explica qué significan esos bultitos en la tiroides, cuándo requieren atención médica y cómo detectarlos a tiempo.

Una entrevista clave para cuidar su salud hormonal y aprender a escuchar las señales de su cuerpo (ver video adjunto).



