No todos los dolores de cabeza son iguales: conozca sus diferencias
Un especialista explica las características de las cefaleas más frecuentes y las señales que requieren valoración médica.
No todos los dolores de cabeza tienen la misma causa. Tampoco requieren el mismo tratamiento.
El dolor puede manifestarse como una presión constante, una molestia pulsátil o una sensación localizada en un solo lado de la cabeza. Identificar el tipo de cefalea facilita un tratamiento adecuado y permite reconocer cuándo es necesario acudir al médico.
Junto al internista Carlos Estrada Garzona, repasamos las características de los tipos de dolor de cabeza más frecuentes:
- Cefalea tensional.
- Migraña.
- Cefalea en racimos (cluster).
- Dolor asociado a sinusitis.
También conversamos sobre las causas más comunes, las señales de alerta y algunas medidas naturales que pueden complementar el tratamiento indicado por el profesional de salud.
En el video adjunto encontrará la explicación completa para diferenciar cada tipo de dolor de cabeza y conocer cuándo buscar atención médica.
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