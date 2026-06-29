No todos los dolores de cabeza son iguales: conozca sus diferencias

No todos los dolores de cabeza tienen la misma causa. Tampoco requieren el mismo tratamiento.

El dolor puede manifestarse como una presión constante, una molestia pulsátil o una sensación localizada en un solo lado de la cabeza. Identificar el tipo de cefalea facilita un tratamiento adecuado y permite reconocer cuándo es necesario acudir al médico.

Junto al internista Carlos Estrada Garzona, repasamos las características de los tipos de dolor de cabeza más frecuentes:

Cefalea tensional.

Migraña.

Cefalea en racimos (cluster).

Dolor asociado a sinusitis.

También conversamos sobre las causas más comunes, las señales de alerta y algunas medidas naturales que pueden complementar el tratamiento indicado por el profesional de salud.

En el video adjunto encontrará la explicación completa para diferenciar cada tipo de dolor de cabeza y conocer cuándo buscar atención médica.

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