No es el tiempo, es cómo los guarda: claves para evitar que sus zapatos se dañen

El cuidado adecuado del calzado no depende únicamente del tiempo que se almacene, sino de las condiciones en las que se guarda. Expertos señalan que factores como la humedad y la falta de ventilación son determinantes en su deterioro.

Uno de los mitos más comunes es que guardar los zapatos durante largos periodos los arruina automáticamente. Sin embargo, la realidad es que el daño suele producirse cuando no existe circulación de aire o hay exceso de humedad.

También se cree que las cajas siempre los protegen pero, si no permiten ventilación, pueden favorecer la deformación o la aparición de hongos (ver video adjunto en la portada).

Otro aspecto relevante es el material: no todos los zapatos requieren el mismo cuidado. El cuero, la tela y los materiales sintéticos tienen necesidades distintas de mantenimiento.

Para prolongar la vida útil del calzado, se recomienda guardarlos limpios y secos, utilizar hormas o papel para mantener su forma, evitar bolsas plásticas cerradas y almacenarlos en espacios ventilados.

Además, alternar su uso ayuda a reducir el desgaste y conservarlos en mejor estado por más tiempo.

Pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia en la durabilidad y apariencia de los zapatos.