¡No bote sus vegetales! Tres recetas fáciles para aprovecharlos antes de que se dañen

¿Tiene vegetales en su refrigeradora que están a punto de echarse a perder? Antes de desecharlos, es posible transformarlos en recetas nutritivas, económicas y llenas de sabor.

Hoy en Buen Día le presentamos tres opciones sencillas para aprovechar estos ingredientes. La primera es una crema de vegetales, ideal para una cena ligera. También se elaboró una pasta primavera, una alternativa práctica para el almuerzo, y un puré de zanahoria que funciona como acompañamiento saludable para toda la familia.

Además del ahorro económico, reutilizar estos alimentos contribuye a reducir el desperdicio en el hogar y fomenta una alimentación más consciente y sostenible.



Repase todos los detalles de las recetas en el video que aparece en la portada.