Neumonía vs. bronquitis: diferencias que debe conocer en temporada lluviosa

El doctor Carlos Estrada explica cómo identificar complicaciones respiratorias y qué medidas tomar para proteger la salud.

Por Teletica.com Redacción |28 de agosto de 2025, 8:45 AM

La temporada lluviosa trae consigo un incremento en las infecciones respiratorias. Aunque una gripe común puede durar de una a dos semanas, los síntomas suelen ir desapareciendo con el tiempo.

Sin embargo, cuando estas infecciones se prolongan, pueden derivar en enfermedades más graves como la neumonía o bronquitis, especialmente en personas vulnerables (ver video adjunto). 

En esta entrevista con el doctor Carlos Estrada Garzona, neumólogo y médico internista, conoceremos cómo prevenir estas complicaciones y qué medidas tomar para cuidar nuestra salud respiratoria en los días lluviosos.

