Neumonía vs. bronquitis: diferencias que debe conocer en temporada lluviosa

La temporada lluviosa trae consigo un incremento en las infecciones respiratorias. Aunque una gripe común puede durar de una a dos semanas, los síntomas suelen ir desapareciendo con el tiempo.



Sin embargo, cuando estas infecciones se prolongan, pueden derivar en enfermedades más graves como la neumonía o bronquitis, especialmente en personas vulnerables (ver video adjunto).



En esta entrevista con el doctor Carlos Estrada Garzona, neumólogo y médico internista, conoceremos cómo prevenir estas complicaciones y qué medidas tomar para cuidar nuestra salud respiratoria en los días lluviosos.



