Neumonía vs. bronquitis: diferencias que debe conocer en temporada lluviosa
El doctor Carlos Estrada explica cómo identificar complicaciones respiratorias y qué medidas tomar para proteger la salud.
La temporada lluviosa trae consigo un incremento en las infecciones respiratorias. Aunque una gripe común puede durar de una a dos semanas, los síntomas suelen ir desapareciendo con el tiempo.
Sin embargo, cuando estas infecciones se prolongan, pueden derivar en enfermedades más graves como la neumonía o bronquitis, especialmente en personas vulnerables (ver video adjunto).
En esta entrevista con el doctor Carlos Estrada Garzona, neumólogo y médico internista, conoceremos cómo prevenir estas complicaciones y qué medidas tomar para cuidar nuestra salud respiratoria en los días lluviosos.
