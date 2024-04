Mitos y realidades del sueño: ¿Es necesario dormir ocho horas al día?

El sueño es un proceso fisiológico que no solo nos ayuda a descansar y recargar baterías. Dormir bien nos permite mantener un peso saludable, enfermarnos menos, disminuir el estrés, fortalecer el sistema inmunitario y tomar mejores decisiones.



Pero existen muchos mitos y verdades con respecto al sueño, que aclaramos con el doctor Eddy Betancourt, especialista en Medicina del Sueño (ver entrevista completa en el video adjunto).



Por ejemplo, es falso que todo el mundo necesita dormir ocho horas y que es mejor dormir del lado izquierdo. La cantidad de horas depende de las necesidades biológicas y corporales de cada persona.



Ducharse antes de ir a la cama sí ayuda a conciliar el sueño, aunque hacer ejercicio antes de acostarse no tiene relación con la facilidad de conciliar el sueño.



Decir que no siempre soñamos también es falso. Los sueños son generados por pequeñas regiones del cerebro que se activan siempre que dormimos. Lo que pasa es que no siempre recordamos lo que soñamos.



