Miopía: la epidemia visual que preocupa a médicos y familias

Ver borroso de lejos ya no es solo un problema individual: la miopía se ha convertido en un tema de salud pública a nivel mundial. Expertos estiman que para el año 2050, una de cada dos personas podría ser miope, una cifra que preocupa a la comunidad médica.

El aumento del uso de pantallas, el poco tiempo al aire libre y los hábitos visuales actuales están acelerando esta condición, incluso desde edades tempranas. La pregunta es inevitable: ¿se puede prevenir o frenar su avance?

La oftalmóloga Karla Van Dick nos explica qué es la miopía, por qué está aumentando y qué medidas usted puede tomar desde hoy para cuidar su salud visual y la de su familia (ver video adjunto).



