Miles podrían tener hígado graso sin saberlo: así puede detectarlo

En Costa Rica, cerca del 30% de los adultos podrían padecer hígado graso no alcohólico, una enfermedad que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas evidentes. Esta característica la convierte en una condición silenciosa, pero potencialmente peligrosa, que puede derivar en daños severos si no se detecta y trata a tiempo (ver video adjunto en la portada).



En la entrevista de Buen Día que aparece en la portada de este artículo, el hepatólogo Francisco Hevia explica que el hígado graso no alcohólico puede desarrollarse incluso en personas que no consumen alcohol y que, en muchos casos, se detecta de forma incidental durante exámenes médicos rutinarios. Señala que factores como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y el sedentarismo aumentan el riesgo, y advierte que, sin un diagnóstico temprano, la enfermedad puede avanzar hacia inflamación, cirrosis o incluso cáncer hepático.

