Mielopatía cervical: cuando la columna afecta sus manos y su equilibrio

¿Sabía que existe un trastorno en la columna cervical que puede provocar entumecimiento en las manos o incluso problemas de equilibrio al caminar? Hoy hablamos de la mielopatía cervical degenerativa, una condición que, según especialistas, va en aumento.



Con esto en mente, entrevistamos a dos expertos para conocer de cerca los síntomas, las señales de alerta y la importancia de un diagnóstico a tiempo (ver video adjunto en la portada).



Esta información es fundamental para quienes han experimentado debilidad, torpeza en las manos o dificultades para mantener el equilibrio sin una causa aparente. Reconocer estos indicios puede marcar la diferencia entre un tratamiento efectivo y un deterioro progresivo.

