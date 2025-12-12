Medicamentos para bajar de peso: lo que cambia tras el aval de la OMS

El uso de medicamentos para bajar de peso dejó de ser un tema marginal para convertirse en una conversación global. Cada vez más personas los utilizan o los consideran como una opción, en un contexto marcado por el aumento sostenido de la obesidad en el mundo.



Ese debate dio un giro reciente cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció oficialmente la obesidad como una enfermedad persistente que requiere atención médica continua. En ese mismo marco, el organismo recomendó por primera vez, de manera condicional, el uso de terapias basadas en GLP-1 para el control del peso.



La OMS reconoce que estos fármacos han mostrado eficacia en la reducción de peso y en la mejora de parámetros metabólicos relevantes. Sin embargo, mantiene una postura prudente: aún faltan datos sólidos sobre su seguridad a largo plazo, y persisten preocupaciones por los altos costos y las barreras de acceso, especialmente en países de ingresos medios y bajos.



Hoy en Buen Día, la doctora Maureen Vindas, especialista en control de obesidad y metabolismo, explica cómo debe interpretarse esta recomendación y qué significa en la práctica clínica. También abordó el contexto internacional y aterrizó el tema a la realidad de Costa Rica, donde el interés por estos tratamientos va en aumento.



Para conocer a fondo el análisis, las recomendaciones y las aclaraciones de la experta, le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

